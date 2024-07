Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli si è detto convinto che l'Inter resti favorita in vista della prossima lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli si è detto convinto che l'Inter resti favorita in vista della prossima lotta scudetto:

Dell’Inter si parla meno solo perché ha già operato con largo anticipo.

“L’Inter è fortissima e rimane favorita per il prossimo scudetto. Ha un’intelaiatura di altissimo livello e un ottimo allenatore. Ha preso giocatori importanti come Taremi, che darà una grossa mano. Potrà continuare a puntare in altro”.