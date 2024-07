Romano: “Inter, incontro per Cabal: è in lista. Ecco la verità su Kim”

Al canale YouTube mondopengwin, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del mercato dell’Inter. “Kim-Inter? Non credo, è una cosa di cui si parla tanto in questi giorni, ma il club cerca un giocatore diverso anche per costi, tipo Cabal del Verona.

Kim non è in uscita in prestito dal Bayern, il club vuole tenerlo, credo Kim resterà a Monaco e l’Inter andrà su un giovane. Ieri c’è stato un incontro con gli agenti di Cabal, si cerca un giovane di prospettiva per la difesa e lui è tra i nomi in lista, poi si capirà se il club andrà su di lui o meno”, le sue parole.