Ponciroli: “Inter gioca meglio senza Hakimi e Lukaku. Scelgo Inzaghi e non Sarri”

Il noto giornalista a TMW ha parlato dell'Inter di Inzaghi verso la sfida di domani all'Olimpico contro la Lazio

Alessandro Cosattini

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto su TMW Radio durante l'editoriale del venerdì per parlare della sfida di domani tra Lazio e Inter. Ecco le sue parole sul match in programma alle 18 all’Olimpico:

Lazio-Inter sarà un banco di prova per Sarri e Inzaghi: chi ha fatto meglio per ora? E chi sceglieresti tra i due per la tua panchina?

"Indubbiamente Inzaghi. Per l'Inter perdere gente come Hakimi e Lautaro è stato pesante e la squadra gioca meglio, è più funzionale al palato dei tifosi di San Siro. Se sarà anche efficace come Conte vedremo. Di Sarri alla Lazio non ho visto nulla, non ha lasciato la propria impronta. Per fortuna ha vinto il derby. Tra i due non ho dubbi, prendo Inzaghi".

Che partita ti aspetti all'Olimpico?

"Mi aspetto una partita dominata dall'Inter, sono sincero per me è strafavorita. Inzaghi sa come mettere in difficoltà la sua ex squadra. Certo, bisogna vedere come starà Lautaro, che fa la differenza".