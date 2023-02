Ponciroli: “Grande impresa Inter: Porto mi preoccupa più del Tottenham”

“Delle due credo che il Milan ha un piccolissimo vantaggio rispetto all’Inter. Conosco bene il Porto, è una squadra estremamente ostica che è diventata ancor più tosta. Ha tanta corsa ma anche qualità, io credo che la squadra di Inzaghi abbia fatto una grande impresa a vincere in casa. Il gol di Lukaku porterà il Porto a snaturarsi, i nerazzurri dovranno reggere nei primi minuti e far male in ripartenza, se la dovesse sbloccare si metterebbe in discesa. Tra le due però mi preoccupa più Porto-Inter”.