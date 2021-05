Ponciroli: “Juve, si mette male per la Champions: arrivano Conte e l’Inter”

Le parole del giornalista ai microfoni di TMW Radio sulla sfida tra la Juventus e l'Inter e sul futuro della squadra di Conte

Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto su TMW Radio per parlare della sfida tra Juve e Inter, in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium: "Credo che la Juventus sia messa veramente male, perché arriva Conte, che non vede l'ora di vendicarsi della sua ex squadra ed estrometterla dalla Champions. È ovvio ed è sportivamente giusto che schieri la squadra migliore. La Juventus deve sperare che l'Inter non faccia l'Inter, altrimenti è dura. È nei guai dalla sconfitta col Milan. Mercoledì col Sassuolo ha vinto perché Berardi ha sbagliato il rigore, altrimenti avrebbe perso".