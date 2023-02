Ponciroli: “Roma? Non si capisce cosa voglia in questo momento Mourinho”

Le parole del giornalista: "La Roma alterna momenti in cui sembra coesa e con buona qualità a momenti in cui non ti dà garanzie"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha parlato così del momento della Roma dopo la sconfitta contro il Salisburgo: “Non si capisce cosa voglia in questo momento Mourinho, sia per il presente che per il futuro. La Roma alterna momenti in cui sembra coesa e con buona qualità a momenti in cui non ti dà garanzie. La base è che Dybala deve star bene, lui è l’unico vero fenomeno”.