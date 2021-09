TS – Nuovo San Siro, Populous apre uno studio a Milano: i dettagli

Populous, uno dei due studi di architettura in corsa per il progetto del nuovo stadio di Milano (l’altro è Sportium/Manica), ha aperto un ufficio a Milano

Resta di grande attualità a Milano il tema del nuovo stadio di Inter e Milan. In attesa della decisione del consiglio comunale di Milano, però, lo studio Populous ha mosso un importante passo in avanti: "Populous - scrive Tuttosport -, uno dei due studi di architettura in corsa per il progetto del nuovo stadio di Milano (l’altro è Sportium/Manica), ha aperto un ufficio a Milano. Era una delle critiche che erano state avanzate alla società americana: essere in gara per la realizzazione di una struttura così importante per il capoluogo lombardo senza avere una rappresentanza in Italia. Populous è in lizza con il disegno della “Cattedrale”, che riprende le linee del Duomo e della Galleria di Milano. Le soluzioni sono sempre più innovative. Per la ristrutturazione dello “Stade de la Meinau” di Strasburgo, Populous ha proposto di costruire la facciata esterna della nuova tribuna con parti riciclate dalla fusoliera di aerei dismessi".