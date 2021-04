Porrà: “Barella prototipo del calciatore del presente e del futuro. Ricorda Tardelli”

Il giornalista ha parlato del centrocampista dell'Inter che si sta confermando su livelli alti anche in questa stagione

Il giornalista Giorgio Porrà ha parlato a Sky Sport del centrocampista dell'Inter Barella che si sta confermando su livelli alti anche in questa stagione:

"I sardi sono orgogliosi di Barella. Nonostante è il giocatore del futuro, sembra un giocatore degli anni '50-'60, all'altare giovanissimo. Abbiamo bisogno di giocatori come Barella, non solo a livello tecnico. È l'espressione più moderna del giocatore totale. A me ricorda la sana arroganza di Tardelli, stessa interpretazione del ruolo. Barella più tecnico, Tardelli indistruttibile. Prototipo del calciatore del presente e del futuro".