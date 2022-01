Porrini: “Dybala? Mi schiero dalla parte della Juve. Paulo non è riuscito a…”

Le parole dell'ex bianconero: "Dybala è un ottimo giocatore, a tratti un fuoriclasse. Purtroppo ha grande discontinuità"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Sergio Porrini, ex calciatore bianconero, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Dybala è un ottimo giocatore, a tratti un fuoriclasse. Purtroppo ha grande discontinuità ed è per questo che la Juventus sta ragionando sul contratto a certe cifre. L'argentino non è riuscito a convincere del tutto la Juventus per un rinnovo faraonico. E sinceramente mi schiero da parte del club", le sue parole.