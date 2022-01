Dybala, l’Inter osserva e si è informata. E c’è di più: “Si sussurra che…”

L’Inter è lì che osserva. Si è informata della situazione, conosce tutto dell’argentino. Ha margine per tentare l’affondo

Le parole di Beppe Marotta prima dell'Empoli solo chiare: se Paulo Dybala è sul mercato , l'Inter ha l'obbligo di provarci. Ed è proprio quello il club nerazzurro sta facendo e farà finché l'argentino non avrà deciso di rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Spiega La Gazzetta dello Sport: "L’Inter è lì che osserva. Si è informata della situazione, conosce tutto dell’argentino. Ha margine per tentare l’affondo, ma adesso si può solo aspettare il corso degli eventi. Ovvero l’incontro che Dybala avrà con i dirigenti della Juve, non prima di febbraio.

Quanto giocherà al ribasso la Juve? Quanto offriranno all’attaccante i dirigenti? Si sussurra meno dei 7,3 milioni di euro netti che guadagna attualmente la Joya, per una durata triennale e non quinquennale. Su queste basi, la gara del rinnovo sarebbe ovviamente in salita. E dunque si aprirebbero con maggiore convinzione scenari di addio. È in quel momento che l’Inter entrerebbe in scena con decisione. L’Inter ha il margine per arrivare a un contratto da 7,5 milioni, lo stesso fatto in passato ad Eriksen. In fondo neppure il danese, allora, era una stretta esigenza tecnica. Ma era un’occasione da cogliere. E Marotta non si fece pregare, anche a costo di strapagare il cartellino".