Criscitiello svela: “Cairo, porta in faccia alla Juventus per Bremer”

Un interessante retroscena su Bremer, legato all'affare Gatti: ecco quanto raccontato da Michele Criscitiello

Sorpasso della Juventus sul Torino per Federico Gatti. Lo conferma anche Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia e direttore di TMW. Ecco il suo tweet sul difensore del Frosinone, accostato anche all'Inter. E un retroscena interessante su Bremer: "Sgarro della Juve al Torino. Cairo aveva sbattuto la porta ai bianconeri per Bremer. I bianconeri sono arrivati ai 7.5 mln richiesti dal Frosinone e lasciano Gatti a Frosinone per 6 mesi. Cena annullata in questo momento. Gatti aveva già salutato mister e compagni".