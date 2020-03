Portavoce Lazio: “Il legittimo interesse del club è finire regolarmente il campionato”

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è tornato a parlare della ripresa della Serie A interrotta dal coronavirus. «Il legittimo interesse del club biancoceleste è quello di finire regolarmente il campionato e questa necessità non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo», ha scritto su Facebook. Nel post ha difeso il suo punto di vista e ha spiegato di aver ricevuto anche ‘aggressioni verbali’ per aver già espresso il suo pensiero in passato. E ha aggiunto: «L’interesse legittimo della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo. Questo interesse ha la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla CL o per evitare una rovinosa retrocessione».