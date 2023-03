Porto, le ultime dall’infermeria: gruppo quasi al completo, da valutare Joao Mario

Allenamento della vigilia per i portoghesi, che domani affronteranno l'Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League

È cominciato da pochi minuti l'allenamento della vigilia del Porto, che domani affronterà l'Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gruppo quasi al completo per il tecnico Sergio Conceiçao: assente solo Joao Mario, alle prese con un problema al ginocchio, ma che potrebbe comunque essere a disposizione per la sfida contro i nerazzurri. Chi mancherà sicuramente è Otavio, che salterà il match per squalifica.