Libero – Serie A, in caso di positività due soluzioni ‘estreme’ per i verdetti

O si interviene sul protocollo o in caso di positività l’unica soluzione è rappresenta da playoff e playout. Il quotidiano Libero non ha dubbi a proposito delle soluzioni per concludere il campionato di Serie A in corso.

Dopo il sospetto caso positivo nello staff del Bologna, la questione torna in auge: “Di nettamente chiaro c’è solo la posizione del Comitato tecnico-scientifico esplicitata martedì: nel caso che qualcuno del gruppo squadra risultasse contagiato, la quarantena «a cui sottoporre calciatori e personale positivi o i loro contatti più stretti» sarà di 14 giorni. Non uno di meno. Con tanti saluti a quel punto al regolare svolgimento fino a conclusione naturale delle dodici giornate rimanenti di serie A, più i quattro recuperi. I tempi tecnici per rimandare altre partite non ci sarebbero. Chiaro che a quel punto l’ipotesi playoff per assegnare lo scudetto e i posti in coppa e playout per le retrocessioni diventerà l’unica praticabile, per quanto avversata finora dalla maggioranza dei club. Domani, il Consiglio di Lega potrebbe dare una decisa sterzata in questo senso, ma non ci stupirebbero ulteriori liti, ulteriori non-decisioni. A meno che non si cerchi nuovamente di intervenire sul protocollo (forzando la mano al Governo), dove stride la netta differenza rispetto alle altre Nazioni“.