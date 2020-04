Serie A, allenamenti il 4 maggio? Possibile deroga di una settimana ai club per…

La Serie A dovrebbe tornare in campo il 4 maggio per gli allenamenti, in attesa di poter ripartire con le partite ufficiali. Come riportato dal Corriere dello Sport, ora si lavora per concedere ai club una deroga di una settimana per i necessari controlli sanitari:

“Gravina e il ministro Spadafora sono costantemente in contatto. Ora si lavora per ottenere una sorta di deroga affinché i club possano convocare, con una settimana di anticipo, i propri giocatori per effettuare le visite mediche e i controlli necessari per ricominciare gli allenamenti. Una data indicativa potrebbe essere quella di lunedì 27 aprile (…). La concessione di questa settimana di anticipo dovrà comunque passare attraverso la compilazione di un protocollo sanitario che avrà lo scopo di regolare non solo i controlli precedenti ma anche l’effettiva ripresa dell’attività“.

(Fonte: Corriere dello Sport)