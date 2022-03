Milan, Pioli: “Vittoria importante, ma la favorita resta l’Inter. Dispiace che ci siano…”

Il Milan di Stefano Pioli vince al Maradona contro il Napoli di Spalletti e torna temporaneamente in testa alla classifica

Il Milan di Stefano Pioli vince al Maradona contro il Napoli di Spalletti e torna temporaneamente in testa alla classifica, in attesa di Bologna-Inter. Ecco l'analisi del tecnico rossonero ai microfoni di DAZN:

"Sono tre punti importanti per la classifica, perché abbiamo battuto una squadra forte. I ragazzi hanno lavorato con voglia e siamo stati premiati. E' stata una gara difficile, perché il Napoli muove tanto i centrocampisti. Era uno scontro diretto e quindi siamo contenti, ma il nostro obiettivo non cambia: migliorare la passata stagione. Abbiamo un solo punto in più, quindi c'è ancora tanto da fare. Siamo stati dentro la gara dall'inizio alla fine, e non era scontato contro un avversario così. Ora pensiamo alle prossime due, poi proveremo a recuperare qualche energia durante la sosta. Le nostre posizioni di vertice passeranno contro avversari sotto di noi in classifica, ci mancano pochi scontri diretti. Ora è il momento di dimostrare di aver imparato dai nostri errori. Le prossime partite saranno molto importanti. Favorita scudetto? L'Inter, anche perché ha una partita da recuperare. Dispiace che a questo punto del campionato ci siano ancora gare da recuperare, capiremo quando avremo tutte lo stesso numero di gare. Ma l'Inter è una squadra molto forte".