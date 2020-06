GdS – Inter, potenza atletica e limiti tattici: quando rallenta si normalizza, ma ora Conte…

Come cambieranno i valori della Serie A? È il quesito che si pone La Gazzetta dello Sport in vista della ripresa del campionato. Tra le squadre analizzate c’è anche l’Inter di Conte, che può contare su una grande potenza atletica ma al contempo ha mostrato limiti tattici che ora il tecnico può ridurre con il recupero di pedine preziose:

“Nella graduatoria dei chilometri percorsi in campionato, più della metà delle squadre (11) è compresa tra i 108 e 109 mila. Juve e Lazio sono nel gruppone. Spicca l’Inter staccata in testa con 112.814 km. Spia di potenza atletica, ma anche di un limite tattico: la squadra di Conte, che ha meno qualità creativa di Juve e Lazio, è condannata ai ritmi alti per creare pericoli: pressing e assalto continuo, specie in fascia. Infatti è seconda per numero di cross utili (175, dietro al Lecce 187). Quando rallenta, come contro il Napoli in Coppa Italia o in tanti secondi tempi per mancanza di alternative in panca, si normalizza. Il guaio è che ora correre, ogni tre giorni, sotto il sole estivo, diventerà molto più stressante, anche se Conte ha recuperato pedine preziose (Sensi, Sanchez, Eriksen…)“.