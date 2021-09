Libero – Inzaghi deve capire il potenziale della sua Inter. Banco di prova Real

Il quotidiano Libero presenta la sfida con il Real in Champions come un banco di prova per i nerazzurri

Eva A. Provenzano

Il pari con la Sampdoria, i sempre citati addii di Conte, Hakimi e Lukaku. Pure quest'oggi, contro il Real Madrid, per il quotidiano Libero, l'Inter si pone domande su chi è e chi vuole essere. "I pesantissimi addii di questa estate non possono che creare qualche punto di domanda intorno ai campioni d’Italia".

Come se l'Inter dovesse prima passare davanti al giudizio. Ma prima non dopo come dovrebbe funzionare. Per il quotidiano: "La sensazione è che Inzaghi debba ancora capire fino in fondo il potenziale della sua squadra e il Real costituisce un perfetto banco di prova", si legge.

(Fonte: Libero)