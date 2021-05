Condò: “Inter, andrebbe bene se venisse confermata questa rosa. I margini…”

Il giornalista si è soffermato sulle potenzialità della squadra di Conte qualora venisse confermato il gruppo in blocco

«Viste le cose che si stanno leggendo in questi giorni, se riesci a trattenere la rosa, se riesci a trattenere il giocatore di cui si parla come quello che ha più mercato, Lautaro, potrebbe andare già bene così. Perché questa squadra ha margini chiari di miglioramento. Eriksen ha cominciato a far veder di cosa può essere capace e ha margini di miglioramento in quel ruolo». Paolo Condò ha parlato così a Skysport del gruppo del futuro dell'Inter e delle potenzialità che ha questo gruppo e che la squadra avrebbe qualora venissero confermati gli elementi migliori.