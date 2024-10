Il punto sul rinnovo

""Dumfries? Il rinnovo non è ancora annunciato, ma sono contento" aveva detto Inzaghi a fine settembre parlando del contratto dell'olandese, tecnicamente in scadenza nel 2025 e ufficiosamente prolungato fino al 2028. Oggi è trascorso un mese e l'annuncio non è ancora arrivato. Un cambio di rotta o semplice burocrazia? Presto per dirlo, ma la sensazione è che ad ogni modo l'ufficialità arriverà. Ed è probabile che la storia nerazzurra dell'olandese vada avanti come è iniziata e come sta proseguendo: a corrente alternata. Denzel ha avuto un periodo, a cavallo del 2022, in cui dava la sensazione di poter diventare realmente un esterno completo, totale, di dimensione europea. Tanto che svariati club di Premier League avevano messo il mirino su di lui. Poi la questione contrattuale è venuta fuori e hanno preso il via trattative e controfferte. Alla fine ha vinto l'amore per l'Inter, con cui ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A il 24 agosto scorso. Ma il dubbio rimane".