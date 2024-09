C’era un periodo in cui Denzel Dumfries sognava di indossare la maglia rossa del Manchester United, scontrandosi con i rivali cittadini del City. Non è mai stato un segreto: Dumfries e i Red Devils si sono corteggiati per un po’, ma la storia non è mai decollata.Oggi, quel capitolo sembra ormai un ricordo lontano, perché l’olandese non è mai stato così legato all’Inter come ora.