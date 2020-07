Fiorentina, Pradè mastica amaro: “Potevamo vincere. L’Inter squadra molto forte ma…”

Intervenuto ai canali ufficiali del club viola, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato il pari a reti bianche contro l‘Inter a San Siro: “Un bel punto in una partita importante. Potevamo essere tre punti perché abbiamo avuto occasioni nitide per andare in vantaggio, anche loro prendendo due pali. L’Inter è una squadra molto forte però noi c’eravamo, abbiamo trovato l’identità. Siamo al sesto risultato utile consecutivo, avevamo detto che volevamo finire nel miglior modo la stagione e ci stiamo provando. Sono contento per i ragazzi e il mister. L’obiettivo è fare più punti possibile e capire come ci dobbiamo migliorare per essere competitivi la prossima stagione“.