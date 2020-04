Prandelli: “Il calcio è diventato l’ultimo dei miei pensieri. Il talento più puro che ho visto…”

Intervenuto a Radio Deejay in onda su Deejay Football Club, l’ex allenatore Cesare Prandelli ha risposto così alla domanda sul giorno più emozionante vissuto finora:

“Dico la partita per Borgonovo, è stata una serata incredibile anche perché è stato difficilissimo organizzarlo e poi tutti sul carro. Una serata bellissima, grande emozioni. Dal punto di vita professionale non saprei, il calcio è diventato l’ultimo dei miei pensieri”.

TALENTO PIU’ PURO – “Tra quelli che ho incontrato dico Platini, faceva più di 20 gol a campionato e non era neanche una punta. Di quelli che ho allenato ce ne sono tanti, ma il talento non basta e tanti non si sono confermati”.

RIVA- “Quando era in Nazionale, parlava lui con i giocatori di talento. Sapeva toccare le corde giuste e stimolare e motivare i giocatori nei momenti particolari”.