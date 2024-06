Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Cesare Prandelli, ex ct, ha parlato così dell'approdo di Thiago Motta sulla panchina della Juve: "Ho avuto modo di apprezzarlo anche in questi anni ed è forse l’allenatore della nuova generazione che più ha saputo convincermi, perché non si lega ai numeri o a un sistema di gioco, sa cambiare ogni volta che è necessario sviluppando idee concetti di gioco di grande qualità, a lui interessa come sviluppare il possesso, come occupare gli spazi. E infatti i giocatori lo seguono sempre.