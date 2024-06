SI – Thiago Motta-Di Lorenzo contatto: il giocatore vuole lasciare il Napoli

Venerdì la chiamata di Antonio Conte . Ieri quella di Thiago Motta. Il neo allenatore della Juventus ha preso contatto con Giovanni Di Lorenzo . Il calciatore del Napoli sembra sempre più convinto dell'addio al club azzurro, stando a quanto spiegato a Sportitalia da Criscitiello. Il direttore della rete sportiva ha sottolineato che è arrivata al calciatore la chiamata dell'ex centrocampista nerazzurro che ha voluto spiegargli come la società bianconera vuole ricostruire la squadra a partire proprio dal suo ruolo.

Conte vuole trattenerlo a tutti i costi perché sa di poterlo impiegare in diversi ruoli. Lui e Kvara sono imprescindibili per l'allenatore. L'ex centrocampista nerazzurro gli ha chiamato per chiedergli la disponibilità. Il calciatore ha confermato la ferma volontà di trasferirsi a Torino e ha spiegato che ha però un contratto con il club di De Laurentiis sul quale sta lavorando il suo agente.