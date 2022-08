Inter, il precampionato non preoccupa: ecco il motivo. “E già contro il Lecce…”

Un precampionato più di ombre che di luci quello dell'Inter ma i nerazzurri sono tranquilli di poter iniziare al meglio la stagione ufficiale. "Né alla Pinetina né in viale della Liberazione c’è eccessiva preoccupazione. Perché sia i dirigenti sia Inzaghi conoscono il valore della rosa e in particolare della fase difensiva (attenzione a non circoscrivere il discorso solo ai tre dietro...): hanno la convinzione che già da sabato a Lecce vedranno un’altra squadra, più “sveglia” e arrabbiata complice il poker incassato dal Villarreal. In più al Via del Mare non ci sarà di fronte né una delle semifinaliste dell’ultima Champions (gli uomini di Emery) né una francese più avanti come condizione atletica", analizza infatti il Corriere dello Sport. I 10 gol subiti nella preseason fanno suonare un campanello d'allarme per la difesa ma lo stato di forma non può essere ottimale, tenuto conto dei carichi di preparazione maggiori delle squadre affrontate.