Scaloni ha diramato la lista dei 29 convocati (diventeranno poi 26 per la Copa America) per le amichevoli dell'Argentina

Il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 29 calciatori chiamati per le amichevoli negli Stati Uniti del 10 e del 14 giugno (rispettivamente contro Ecuador e Guatemala) in vista dell'esordio in Copa America il 21 giugno prossimo contro il Canada.