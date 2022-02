Pregliasco: “Si vede la luce, spero che a marzo la capienza negli stadi possa tornare al 100%”

Fabrizio Pregliasco, virologo, fa il punto della situazione Covid e i riflessi sulla possibile riapertura a capienza piena degli stadi

"I tifosi non sono cultori di musica classica che stanno in religioso silenzio al loro posto, per questo non è facile riaprire gli stadi. Siamo in una situazione favorevole, ma ancora non troppo. Ci sono segnali positivi, di miglioramento epidemiologico ma siamo in una fase ancora di attenzione".