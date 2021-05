Festa Inter, Pregliasco: “Potrebbero esserci stati solo 30 positivi. Dai calcoli…”

Il virologo direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano è tornato sui festeggiamenti in Duomo dei tifosi dell'Inter

Fabrizio Pregliasco , virologo direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, ospite del programma di La 7 ''Coffee Break", è tornato sui festeggiamenti in Duomo dei tifosi dell'Inter .

A settimane di distanza, non c'è stato il temuto aumento dei contagi: "La prudenza rimane come elemento importante. È probabile che dai calcoli, considerando l'incidenza, che i fondo in quella piazza potrebbero esserci stati 30 positivi