Coronavirus, stop a tempo indeterminato per la Premier. Chiesto un taglio stipendi del 30%

Premier League sospesa a tempo indeterminato. Dopo l’assemblea di oggi, la Lega inglese ha ufficializzato che il campionato “non riprenderà a inizio maggio” come si prevedeva inizialmente e che si tornerà a giocare “solo quando ci saranno le condizioni necessarie di sicurezza”. Sara’ il Governo di Londra, dunque, a dover dare il via libera e nel frattempo i club, davanti all’impatto economico dell’emergenza coronavirus, chiederanno ai calciatori di rinunciare al 30% del loro ingaggio annuo per tutelare gli altri dipendenti: previsto per domani un incontro fra Lega, assocalciatori e rappresentanti delle 20 società. La Premier, inoltre, stanziera’ oltre 140 milioni di euro per aiutare le Leghe inferiori e altri 23 milioni per il servizio sanitario nazionale.

