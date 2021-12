Ex Inter, Gabigol: in Premier occhi puntati su di lui. Il Newcastle…

L'ex giocatore nerazzurro sarebbe finito nel mirino di diversi club e lui sarebbe pronto a ritornare in Europa

Gabigolpotrebbe tornare a giocare in Europa. Sulle sue tracce non ci sarebbe solo il Barcellona ma anche diversi club di Premier League sarebbero pronti a puntare su di lui. Secondo la stampa inglese starebbero pensando a lui Aston Villa, Newcastle, Arsenal e Tottenham. Pare che l'ex attaccante dell'Inter sia intenzionato a mettersi in mostra in Europa dopo la delusione con i nerazzurri. Sarebbe pronto a lasciare il Brasile già a gennaio, magari con un accordo in prestito. Il Newcastle sarebbe fortemente interessato a lui, ma il club in questo momento combatte per evitare la retrocessione. Il giocatore preferirebbe un'altra meta, una squadra con diverse ambizioni rispetto alla battaglia per rimanere nella prima divisione.