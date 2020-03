The Sun: “Tre giocatori del Leicester con sintomi, test per tutti”. Rodgers: “Seguite le procedure”

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti i Paesi e il mondo del calcio. Ieri sera la Juve ha comunicato la positività di Rugani, ma anche nelle altre leghe ci sono dei casi sospetti. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il Leicester starebbe testando tutti i suoi calciatori dopo che tre giocatori hanno mostrato i sintomi dell’infezione. I risultati del tampone arriveranno nella giornata di domani.

Un giocatore ha mostrato i sintomi in questa settimana ed è stato immediatamente messo in isolamento. Questo primo giocatore sembrava essersi ripreso, ma poi ha avuto una ricaduta, poi altri due compagni hanno mostrato simili sintomi. A conferma di tutto le parole del manager Rodgers: “Abbiamo qualche giocatore che mostra sintomi del Coronvirus. Abbiamo seguito le procedure e per precauzione sono stati tenuti lontani dalla squadra. La salute pubblica viene prima di tutto. Siamo guidato dal calcio e dalle federazioni. Dobbiamo cercare di prepararci normalmente. La gara è per i giocatori e per i tifosi, se manca uno di loro non è lo stesso”.