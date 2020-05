Premier League, ecco le probabili misure di sicurezza e quanto dureranno: divieto di…

Emergono le prime misure di sicurezza che la Premier League potrebbe decidere di adottare per terminare la stagione senza rischiare nuovi contagi da Covid-19. Il Telegraph ne ha anticipate alcune, specificando che le stesse misure dovrebbero essere estese oltre questa stagione, per una durata di dodici mesi complessivi. Ai giocatori sarà vietato di sputare durante le partite e di scambiare le magliette al fischio finale. Non potranno condividere la stessa bottiglietta d’acqua e non potranno abbracciarsi ed esultare in gruppo dopo i gol. Un calcio decisamente diverso da quello a cui eravamo abituati.