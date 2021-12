Premier al collasso: rinviata anche Leicester-Tottenham per casi Covid

Si tratta del quarto match di Premier rinviato nell'ultima settimana a causa dell'emergenza coronavirus in Inghilterra

Ennesimo rinvio in Premier League a causa del Covid. Secondo quanto riporta la BBC la partita tra Leicester e Tottenham, valida per la 17/a giornata di campionato e fissata per questa sera, è stata rinviata a causa delle positività emerse tra le fila delle Foxes.