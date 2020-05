Sei casi di positivita’ sono stati riscontrati sui 748 tamponi effettuati su giocatori, tecnici e membri dello staff della Premier League, in vista della ripresa degli allenamenti fissata a oggi. Lo annuncia la Lega inglese, senza fornire dettagli ne’ sull’identita’ ne’ sui club di appartenenza. Sono tre le societa’ interessate dai casi, e i positivi sono ora in autoisolamento, per sette giorni.

(Agenzie)