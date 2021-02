Premier League, stadi pronti a riaprire ai tifosi. Massimo 10mila spettatori sugli spalti

Il Premier britannico Boris Johnson ha presentato come da programma la road map per ripartire dopo il lockdown

Il Premier britannico Boris Johnson ha presentato come da programma la road map per ripartire dopo il lockdown. Tra i temi toccati da Johnson anche quello degli impianti sportivi che, se tutto dovesse procedere come sperato, potrebbero riaccogliere pubblico a partire dal 17 maggio (fase 3) cosi' come teatri, cinema e altri luoghi d'intrattenimento con un massimo di 10.000 spettatori. Uno scenario che naturalmente andrebbe di pari passo con la somministrazione dei vaccini che sta proseguendo in maniera spedita. Dal 21 giugno (fase 4), addirittura, potrebbero essere ancor più i supporter presenti sugli spalti. Nei giorni scorsi, inoltre, fonti governative britanniche hanno fatto sapere che - oltre alle semifinali e la finale dell'11 luglio - sarebbero pronti ad ospitare gli interi campionati Europei di calcio di questa estate. (ITALPRESS)