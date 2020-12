Dall’Inghilterra arrivano notizie che faranno sorridere i tifosi dell’Inter. Josè Mourinho è primo in Premier League dopo la vittoria del suo Tottenham nel derby contro l’Arsenal per 2-0. Le reti di Son e Kane hanno indirizzato la gara in favore degli Spurs già nel primo tempo. Ora il Tottenham attende il risultato di Liverpool-Wolves di questa sera: in caso di vittoria gli uomini di Klopp lo raggiungerebbero a quota 24.