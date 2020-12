Mezzo passo falso per il Tottenham in Premier League. La squadra di Josè Mourinho si è fatta raggiungere in casa del Crystal Palace, dopo il gol di Kane nel primo tempo, da una rete di Schlupp per l’1-1 finale. Gli Spurs sono al momento primi in classifica con un punto di vantaggio sul Liverpool, che scenderà in campo a breve contro il Fulham in trasferta.