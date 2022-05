Premio Gentleman a Tonali. Premiati anche Skriniar e Bastoni. Miglior gol Inter a Lautaro

Il premio, assegnato anche quest'anno con una premiazione avvenuta online, è stato dato al milanista. Tre premi per gli interisti

Eva A. Provenzano

Altra edizione online del premio Gentleman. L'edizione streaming del riconoscimento, che premia i valori di lealtà e sportività, è stata condotta da Laura Barriales e Massimo Caputi ed è andato in onda su SportMediaset e Mediaset Infinity. Il signore del Calcio di Serie A stato scelto da una squadra di undici candidati. Il più votato in assoluto quelli preferito da tutti i tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it è risultato essere il centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Dietro di lui in ordine di voti, Milan Skriniar (FC Internazionale) e Matthijs De Ligt (FC Juventus).

Premiati con il Gentleman di squadra, Theo Hernandez per il Milan, Milan Skriniar per l'Inter e Manuel Locatelli per la Juventus. Il Premio Gentleman Lady Fair Play è andato invece al portiere Laura Giuliani del Milan Femminile e della Nazionale azzurra. Tra gli speciali Gentleman, premio alla carriera in bianconero per Giorgio Chiellini. Ad Alessandro Bastoni è andato il premio speciale "giovane rivelazione" 2021-2022.

L’allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni” sarà invece proclamato in una serata speciale nel mese di settembre in collaborazione con la Lega B e al presidente Mauro Balata.

Decise le due miglior reti della stagione messa a segno da Inter e Milan e votate dai rispettivi tifosi. Quella per i rossoneri Campioni d’Italia è di Rafael Leao. Per i nerazzurri non poteva che essere quella di Lautaro Martinez, quello segnato al Liverpool.

L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, è patrocinato dal CONI, FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega PRO, A.I.P.S., Associazione Italiana Calciatori, FICTS, USSI-GLGS Lombardia e Panathlon Milano. Dal 2014 Javier Zanetti è stato nominato il Presidente Onorario. La produzione digitale 2021 è stata realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.