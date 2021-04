Premio Gentleman Serie A, per l’Inter candidato Lautaro. Ecco come votare

Il giocatore argentino nell'elenco dei calciatori candidati al Gentleman Lega Serie A 2020/2021

Le nomination riguardano undici giocatori, selezionati dal Comitato organizzatore, che in questo campionato si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività. Tra i candidati c'è anche Lautaro per l'Inter. Per votarlo cliccate qui. Si possono esprimere fino a tre voti (anche per lo stesso calciatore).