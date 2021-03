Inter, Lukaku MVP del mese di febbraio della Lega: lo ha premiato Zanetti

Prima della partita contro l'Atalanta il vice presidente nerazzurro ha consegnato all'attaccante il premio

Per quanto è stato efficiente, per le progressioni, la forza fisica. Per i numeri che Romelu Lukaku ha fatto rilevare ha meritato di essere l'MVP del mese di febbraio.La Lega Calcio ha consegnato quest'oggi, prima di Inter-Atalanta, il premio all'attaccante dell'Inter. Lo ha fatto attraverso le mani di Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro.