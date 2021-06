Pres Crotone: “Cordaz? Per lui Inter chance importantissima. Per me è un figlio”

Le parole di Vrenna su Cordaz: "Lui è un collante per tutti, non si tira mai indietro e ci mette sempre la faccia"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha raccontato così Alex Cordaz, che presto sarà un nuovo portiere dell'Inter: «Devo dire la verità nel prendere la decisione sono stato molto combattuto, ma alla fine in me è prevalso l’amore per il calciatore e il fatto che comunque gli era arrivata una grandissima opportunità. Insieme abbiamo così deciso di separarci, ma solo momentaneamente. Per noi Crotone calcio è stato il calciatore che probabilmente ha rappresentato di più l’attaccamento alla società, come se si fosse cucito la maglia addosso».