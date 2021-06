Pres. Roc Nation: “Lukaku è unico: ha il DNA competitivo di Kobe e Lebron”

Le parole di Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport su Lukaku

Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rapporto con Romelu Lukaku. L'attaccante belga dell'Inter decise nel 2018 di lasciare la scuderia Raiola per affidarsi alla società di Jay-Z, che lavora in vari settori: superstar della musica come Rihanna e Alicia Keys, campioni Nba, Mlb, Nfl e sempre più calciatori.