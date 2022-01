Pres Salernitana: “Il calcio si fermi e riceva ristori. Ho trovato un mondo che…”

Le parole di Danilo Iervolino: "Avremmo bisogno di avere come mondo del calcio una voce forte e univoca che ci renderebbe più credibili nei confronti della politica"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Danilo Iervolino , nuovo presidente della Salernitana, ha parlato così della nuova avventura alla guida del club e non solo: «Non vedo l'ora di vivere la mia prima partita da presidente all'Arechi. Ma allo stesso tempo mi sento di dire che il calcio dovrebbe fermarsi».

«Sì, darebbe un bellissimo esempio. Non c'è il rischio che la gente si allontani, ma ci sono altre priorità evidenti di cui bisognerebbe tenere conto».

«Credo che bisognerebbe tenere più conto della ricaduta sociale che ha il calcio, dei valori di lealtà e fair play che dovrebbe trasmettere, invece ho l'impressione che nonostante sia un momento così delicato e grave, tutti tendano a non esporsi, a nicchiare».

«L'impressione è che non sia un mondo coeso, non c'è una visione unitaria e prospettica di tutti gli operatori».

Ha una proposta per migliorare?

«Avremmo bisogno di avere come mondo del calcio una voce forte e univoca che ci renderebbe più credibili nei confronti della politica. Non sono polemico, assolutamente, né verso la federazione né verso la Lega Serie A. Ma avremmo bisogno di una nuova cornice, che possiamo ottenere solo attraverso una concertazione che deve coinvolgere, al di là di tutto il mondo del calcio, anche la politica. Avremmo anche un potere contrattuale più forte in un tavolo col governo, altrimenti c'è il rischio che certe decisioni ci vengano imposte dall'alto».