Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, intervenuto nel giorno della presentazione di Walter Zenga come nuovo dirigente, ha parlato così della sua nomina: "L'obiettivo è aggiungere un ulteriore tassello nel nostro organigramma. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni e la presenza di un monumento del calcio, come Zenga, intende alimentare il nostro progetto per il ritorno nel professionismo. Walter avrà anche un ruolo operativo che, sono convinto, sarà cruciale nel nostro progetto".