"Con l'Italia sarà una partita speciale". Ne è convinto Armand Duka , presidente della federazione albanese e vicepresidente dell'Uefa, parlando ai microfoni di Sky Sport della prima partita del girone B contro l'Italia il 15 giugno: "A Dortmund - evidenzia Duka - contro l'Italia giocheremo forse la partita più importante della nostra vita, non solo per il rapporto calcistico con l'Italia ma per tutto ciò che ci lega. Sarà una partita speciale, speriamo di essere amici e cantare tutti insieme gli inni allo stadio. Ci aspettiamo che più di metà degli spettatori saranno albanesi".

Poi Duka parla della 'sua' Albania: "Anche noi abbiamo una squadra, facciamo il nostro Europeo. Spero che i nostri giocatori non abbiano pressione e sfruttino il torneo per mostrare le loro migliori qualità. Se passiamo il gruppo saremo contentissimi, altrimenti saremmo contenti uguale per aver partecipato all'Europeo. L'Italia è sempre tra le favorite, però può capitare che vada fuori come successo agli ultimi due Mondiali: è una squadra storica, con qualità, ma i nostri sono preparati ad affrontarla".