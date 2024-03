Quali sono i suoi prossimi obiettivi ora?

"Adesso spero che lui continui con questo ritmo, giocando di più. Certamente poi spero tanto che sia in forma per Euro2024. Ho un consiglio da dargli: che si goda questo momento, andando avanti a lavorare a testa bassa, rimanendo umile, con i piedi per terra e lavorando ancora di più per migliorarsi in ogni aspetto".

Nel contesto odierno della mediana nerazzurra dunque lo vede comunque in crescendo?

"Kristjan ha fame ed una determinazione incredibile per raggiungere il successo. Il trasferimento in giovane età in club grande come Inter nascondeva molti rischi però lui è riuscito a mantenere il giusto equilibrio".

Come?

"Con la sua persistenza nel voler rimanere in un posto dove la concorrenza è altissima specialmente a centrocampo, quando tutti pensavano che sarebbe stato meglio trasferirsi in un altro club per avere più spazio: ha confermato la sua determinazione e la fiducia nelle proprie capacità, dimostrando grande pazienza e prudenza, lavorando duro, senza demoralizzarsi ed aspettando le occasioni giuste. Oggi ha la maturità per giocare con continuità in una squadra così e nelle ultime partite di certo ha messo "sotto pressione" il suo allenatore Inzaghi. Senza dubbio, è in grande forma e merita più minuti. Non a caso io l'ho anche paragonato ad un giocatore…".

A chi si riferisce?

"Luka Modric: ho la convinzione che Kristjan diventerà un grande giocatore. Il suo obiettivo primario è diventare un titolare con l'Inter e penso che sia nella giusta direzione".

