Presidente AIA: “Fabbri-Nasca? Analizzeremo tutto. VAR non sarà mai perfetto”

"Ho sentito e letto delle affermazioni le più disparate, fermi tecnici, addirittura Nasca mandato in Serie B come se la Serie B fosse la caienna. Noi abbiamo rispetto per tutti i campionati, sia quello di Serie A che di serie B: ci sarà un'analisi approfondita di quello che è successo e prenderemo le decisioni corrette, qui non c'è da ammazzare e mettere dietro la lavagna nessuno. C'è da analizzare in maniera razionale e lo faremo". Così, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, il presidente degli arbitri, Carlo Pacifici commenta quanto accaduto sabato durante Inter-Verona.

Parlando del lavoro di arbitri e varisti, Pacifici ha sottolineato che "è in atto un cambio importante sulle decisioni e la tecnologia. Il Var è un cambiamento giovane, si può fare di più e meglio e ci serve per sbagliare di meno". "Con il designatore Rocchi quest'anno si è iniziato un lavoro per aumentare la professionalità dei varisti - ha aggiunto il n.1 dell'Aia - E' un percorso lungo, arbitro e varista sono due attività con strade diverse. Anche se con il Var decide sempre un uomo e ogni decisione che viene presa da un uomo può essere opinabile. E' soggettiva, e come avviene anche l'uomo a volte sbaglia. Quanto tempo ci vorrà per arrivare alla perfezione? Alla perfezione non ci arriveremo mai. Il calcio è fatto anche da questi aspetti contraddittori e di questa dialettica. Fa parte del fenomeno calcistico analizzare sotto angoli diversi una partita. Cerchiamo di sbagliare sempre meno, la tecnologia ci aiuta".