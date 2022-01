L’ex presidente del Benfica cercò di convincere Diego Costa: “Mi vergogno a dirti…”

Record ha postato una intercettazione dell'ex presidente del Benfica con Diego Costa mentre tenta di convincere il giocatore a firmare per il club

Record ha pubblicato nuove intercettazioni dell'ex presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira . L'intercettazione riguarda una telefonata dell'ex presidente a Diego Costa per convincerlo firmare per il club portoghese. Il modo per cercare di convincerlo è sorprendente. "Fino al termine della stagione mi vergogno anche a dirti cosa posso offrirti, abbiamo già superato l'intero budget... Per la prossima stagione la mia idea è che ti prepari qui e poi decidi. Non hai più bisogno di guadagnare tanti soldi...", insiste Vieira.

Costa risponde che questa opzione non gli gioverebbe, poiché metterebbe in pericolo la possibilità di firmare per un'altra squadra per una cifra per lui più interessante. L'ex presidente ribatte che per fargli spazio dovrebbe vendere più giocatori a fine stagione. Ciononostante, Vieira accetta di mettere sul tavolo una cifra per l'allenamento con il Benfica con la possibilità di giocare fino a fine stagione. Prima di riattaccare, Vieira insiste con Costa che l'importante non dovrebbero più essere i soldi e gli assicura che a Lisbona sarà molto contento.