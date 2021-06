Pres. City: “La Superlega? Un errore, impareremo da questo. Vogliamo…”

Kaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, ha ammesso che aver aderito alla Superlega è stato un errore

"Quello che mancava era un aspetto importante, ovvero come i tifosi avrebbero risposto. Impareremo da questo, non ho dubbi. I nostri tifosi apprezzano il cuore e lo spirito di tutto ciò che facciamo. La nostra valutazione era sbagliata. Vogliamo essere il miglior club del mondo e per farlo dobbiamo stravolgere e sconvolgeremo. Nell'essere dirompente, a volte si commettono errori. Abbiamo commesso errori in passato, faremo errori in futuro, ma faremo più cose giuste che sbagliate".